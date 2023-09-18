Небензя заявил о бессилии ООН по зерновой сделке

Небензя: у ООН нет рычагов для решения российской части зерновой сделки

ООН не может решить проблемы с российской частью зерновой сделки. О бессилии организации заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«К сожалению, приходится констатировать — и ооновцам уже не раз приходилось самим признавать это публично — генсекретарь и его команда "не имеют рычагов" для решения системных проблем, хотя и действительно стараются», — сказал он.

По его словам, президент России Владимир Путин подробно освещает эти усилия в своих выступлениях, он также называл четкие условия возвращения России в черноморскую инициативу. Это не шантаж, как это пытаются представить на Западе, а требования выполнить обещанное, заявил Небензя.

Ранее власти США и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили зерновую сделку. Уточняется, что разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.