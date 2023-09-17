Госсекретарь США и генсек ООН обсудили зерновую сделку

Госсекретарь США Блинкен обсудил зерновую сделку с генсеком ООН Гутерришем

Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

Среди прочего, на встрече обсуждались зерновая сделка, а также ситуация на Украине. Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не видит путей в немедленному восстановлению черноморской зерновой инициативы и винит в этом Москву. Он уточнил, что Белый дом продолжит давить на Москву и призывает другие страны делать то же самое.

12 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал нынешнее состояние зерновой сделки. По его словам, она находится «на стопе».