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22:17, 15 сентября 2023Мир

В США оценили вероятность быстрого возврата к зерновой сделке

В Белом доме не увидели возможности для быстрого возврата к зерновой сделке

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американское руководство не видит путей в «немедленному» восстановлению черноморской зерновой инициативы и винит в этом Москву, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ответы России по этому вопросу постоянно меняются. «Они выдают отсутствие желания с их стороны позволить зерну свободно поступать на мировой рынок», — отметил он. Салливан уточнил, что Белый дом продолжит давить на Москву и призывает другие страны делать то же самое. В Белом доме добавили, что над решением вопроса с поставкой зерна активно работают Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Надеемся, что они смогут сгенерировать какой-то результат, но русские не дают нам больших оснований для оптимизма», — оценил он вероятность быстрого возврата к сделке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом описал нынешнее состояние зерновой сделки. По его словам, она находится «на стопе».

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    Марина Совина
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