В Кремле одним словом описали состояние зерновой сделки

Пресс-секретарь Песков: сейчас зерновая сделка находится «на стопе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом описал нынешнее состояние зерновой сделки. По его словам, она находится «на стопе». Его словам передает ТАСС.

Представитель Кремля сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума, что никакого движения по черноморской инициативе пока что нет.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что требования России по зерновой сделке до сих пор не выполнены. Из-за этого Москва не будет участвовать в черноморской инициативе. «Мы ждем, когда их исполнят, тогда и будем возвращаться в зерновую сделку», — заявил министр.