В правительстве заявили об отказе выполнять требования России по зерновой сделке

Патрушев: требования России для возвращения в зерновую сделку не выполняют

Требования России по зерновой сделке до сих пор не выполнены, до этого момента возвращения в сделку не будет, заявил «Интерфаксу» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Наши требования, наши пожелания не выполняются. Мы ждем, когда их исполнят, тогда и будем возвращаться в зерновую сделку», — прокомментировал министр в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Говоря о возможности возобновления сделки в новом формате, Патрушев отметил, что прежде нужно выполнить старые договоренности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхохпродукции России и российской платежной системой. Он отметил, что возобновление зерновой сделки является желанием всех лидеров на полях саммита G20.