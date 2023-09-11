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15:26, 11 сентября 2023Мир

Эрдоган рассказал о попытке Анкары решить проблемы России с платежной системой

Эрдоган: Анкара решает проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции РФ

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout / Reuters

Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции РФ и российской платежной системой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, общим желанием всех лидеров на полях саммита G20 является возобновление зерновой сделки. «На своих встречах я особо упоминаю о наших усилиях в этом вопросе, поскольку серьезность проблемы и усилия Турции должны быть известны и видны», — указал турецкий лидер, призвав западные страны также принять меры для выполнения своих обещаний.

Эрдоган обратил внимание, что считает невозможным легкомысленное отношение к экспорту российских удобрений. «Требования России ясны. Они (российская сторона) хотят, чтобы был создан платежный механизм, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, и чтобы на них не распространялись санкции, чтобы застраховать свои суда», — подчеркнул политик, заявив что продолжит «телефонную дипломатию» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Эрдоган призвал лидеров Группы двадцати (G20) учесть требования России и возобновить зерновую сделку. Анкара просит мировых лидеров оказать «содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's of London», а также вновь подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

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    Анжелика Бережная
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