Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке

Эрдоган призвал лидеров G20 учесть требования РФ и возобновить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров Группы двадцати (G20) учесть требования России и возобновить зерновую сделку. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, знакомых с ходом переговоров, участвовавший в реализации Черноморской зерновой инициативы в 2022 году Эрдоган предпринимает добивается этого на закрытых встречах с лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели.

Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, пожелавших остаться анонимными, отмечает, что Анкара просит мировых лидеров оказать «содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's of London», а также вновь подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

5 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что зерновая сделка может быть возобновлена в ближайшее время.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и на сессии Генассамблеи организации. Об этом сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак.

В июле Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.