Песков заявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о прекращении участия России в зерновой сделке

Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что теракт на Крымском мосту никак не влияет на решения Москвы, касающиеся зерновой сделки. «Еще до этой террористической атаки позиция [РФ по зерновой сделке] была заявлена президентом РФ Владимиром Путиным», — подчеркнул он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки. По его словам, если Москва откажется продлевать сделку, то остальной мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». Салливан считает, что в будущем Россия может столкнуться с «огромными дипломатическими издержками».