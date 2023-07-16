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23:07, 16 июля 2023Мир

США предупредили Россию о последствиях выхода из зерновой сделки

Салливан: Россия столкнется с дипломатическими издержками, если выйдет из зерновой сделки
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки. Об этом сообщает CBS.

По его словам, если Москва откажется продлевать сделку, то остальной мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». Салливан считает, что в будущем Россия может столкнуться с «огромными дипломатическими издержками».

При этом он подчеркнул, что американские власти готовы к любому развитию событий с зерновой сделкой и взаимодействуют с украинской стороной по этому вопросу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение требований Москвы по черноморской инициативе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва прорабатывает свои дальнейшие действия до конца срока действия соглашения.

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    Марина Совина
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