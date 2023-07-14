Кремль заявил о проработке Россией своих действий до конца срока зерновой сделки

Песков заявил, что Россия проработает дальнейшие действия до истечения зерновой сделки

Россия проработает свои дальнейшие действия до конца срока действия зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как вчера сказал президент [России Владимир Путин], у нас еще остается несколько дней. Вот после дополнительной проработки этих, в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении», — сказал он. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, в чем может заключаться приостановка участия Москвы в зерновой сделке.

Ранее Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае, если западные страны выполнят российские требования, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы. По его словам, Москва сохраняет за собой возможность приостановить выполнение сделки.

Между тем в Еврокомиссии отметили, что ЕС открыт для изучения и обсуждения всех возможных решений для продления зерновой сделки и содействия переговорам, ведущимся между Россией, ООН и Турцией.