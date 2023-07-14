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12:52, 14 июля 2023Мир

Кремль заявил о проработке Россией своих действий до конца срока зерновой сделки

Песков заявил, что Россия проработает дальнейшие действия до истечения зерновой сделки

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Россия проработает свои дальнейшие действия до конца срока действия зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как вчера сказал президент [России Владимир Путин], у нас еще остается несколько дней. Вот после дополнительной проработки этих, в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении», — сказал он. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, в чем может заключаться приостановка участия Москвы в зерновой сделке.

Ранее Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае, если западные страны выполнят российские требования, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы. По его словам, Москва сохраняет за собой возможность приостановить выполнение сделки.

Между тем в Еврокомиссии отметили, что ЕС открыт для изучения и обсуждения всех возможных решений для продления зерновой сделки и содействия переговорам, ведущимся между Россией, ООН и Турцией.

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    Алина Гончарова
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