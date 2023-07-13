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20:18, 13 июля 2023Мир

Путин назвал условие продления зерновой сделки

Путин: зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения требований России

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Зерновая сделка будет продлена только в случае, если западные страны выполнят российские требования, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы, сейчас Москва сохраняет за собой возможность приостановить ее выполнение. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент России Владимир Путин.

«Западные страны не собираются исполнять данные обещания. Но как одна из опций — не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены — ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», — поставил условие российский президент.

Ранее Путин напомнил, что западные страны за все время действия черноморской инициативы не выполнили ни одного пункта из числа требований Москвы. Он также уточнил, что на данный момент зерновая сделка — «игра в одни ворота».

В то же время в ЕК заявили, что Евросоюз открыт для изучения и обсуждения всех возможных решений для продления зерновой сделки и содействия переговорам, ведущимся между Россией, ООН и Турцией. Но вместе с тем европейские представители отметили, что готовы способствовать продлению зерновой сделки в тех пределах, чтобы «максимально ограничить возможности России вести войну на Украине».

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    Виктория Кондратьева
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