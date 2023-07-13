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19:13, 13 июля 2023Мир

Путин оценил выгоду от зерновой сделки для России

Президент РФ Путин заявил, что для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил выгоду от зерновой сделки для Москвы, заявив, что к настоящему моменту не был исполнен ни один из пунктов, связанных с интересами РФ. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что среди условий, гарантирующих безопасность вывоза украинского зерна со стороны РФ, «были пункты, договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это и логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, были и другие моменты».

Российский лидер акцентировал внимание на том, что многие европейские страны, в которые ушла часть вывезенного с Украины зерна, начали отказываться от него.

Ранее в Турции усомнились, что требования России по зерновой сделке будут выполнены. Там отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе возможности Анкары содействовать поиску компромиссов в рамках сделки «сильно снизились».

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