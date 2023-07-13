В Турции усомнились в выполнении требований России по зерновой сделке

Источник ТАСС в Турции: требования России в рамках зерновой сделки не будут выполнены

Россия будет самостоятельно заниматься экспортом своей сельскохозяйственной продукции, так же как и проблема поставок украинского зерна останется исключительно проблемой Киева. Такое мнение выразил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре, пояснив, что его сомнения связаны с невыполнением условий Москвы в рамках соглашения.

Собеседник агентства также отметил, что после саммита НАТО в Вильнюсе возможности Анкары содействовать поиску компромиссов в рамках сделки «сильно снизились».

Другой собеседник ТАСС, специализирующийся на вопросах международной продовольственной логистики, добавил, что вряд ли Киев сможет самостоятельно решить проблемы вокруг поставок украинского зерна. Без сделки поставки по черноморскому коридору будет трудно обеспечить, указал источник.

«Высказывались предложения использовать реки и автотранспорт для доставки зерновых в Европу. Но с точки зрения объемов такой вариант не идет ни в какое сравнение с морским путем. Продать необходимые объемы зерна, чтобы освободить элеваторы, таким образом не удастся», — подчеркнул он.

Москва намекает на то, что может выйти из зерновой сделки после ее истечения 17 июля из-за невыполненных условий. За последнее время с заявлениями в поддержку продления Черноморской зерновой инициативы выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД G7, представители Саудовской Аравии и Турции.