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16:35, 14 июля 2023Мир

Эрдоган заявил о согласии Путина продлить зерновую сделку

AFP: Эрдоган сообщил, что президент России Путин согласился продлить зерновую сделку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент России Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение российских требований по черноморской инициативе. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство AFP.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает свои дальнейшие действия до конца срока действия соглашения. Как отмечал Путин, зерновая сделка может быть продлена лишь в случае выполнения российской части соглашения.

12 июля Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным вопрос продления зерновой сделки и выдачу Украине экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По его словам, в августе глава России приедет с визитом в Турцию, где у сторон будет возможность обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет.

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    Виктория Кондратьева
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