В Анкаре выразили надежду на визит Путина в Турцию

Представитель правящей в Турции партии выразил надежду на визит Путина в Анкару

Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью Habertürk.

«Я думаю, что если Путин в этот период (имеет в виду период СВО) поедет за границу, то он приедет в Турцию», — выразил надежду Челик.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки. Также стало известно, что Эрдоган обсудит с российским коллегой выдачу Украине главарей бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

