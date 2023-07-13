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23:32, 13 июля 2023Мир

В Анкаре выразили надежду на визит Путина в Турцию

Представитель правящей в Турции партии выразил надежду на визит Путина в Анкару
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью Habertürk.

«Я думаю, что если Путин в этот период (имеет в виду период СВО) поедет за границу, то он приедет в Турцию», — выразил надежду Челик.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки. Также стало известно, что Эрдоган обсудит с российским коллегой выдачу Украине главарей бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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    Юлия Мискевич
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