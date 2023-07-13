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22:42, 13 июля 2023Мир

Эрдоган назвал желаемые сроки переговоров с Путиным

Эрдоган надеется провести переговоры с Путиным до окончания срока действия зерновой сделки
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки. Об этом сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.

«Господин Путин понимает чувствительность господина президента по этой теме <...> Мы ожидаем, что не будет кризиса в этой теме», — заявил он.

Ранее российский лидер заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае, если западные государства выполнят требования Москвы, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы. По его словам, на сегодняшний день российская сторона сохраняет за собой возможность приостановить ее выполнение.

Эрдоган в свою очередь пообещал, что продолжит вести переговоры по поводу зерновой сделки с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Марина Совина
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