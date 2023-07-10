Эрдоган заявил о предстоящей встрече с Путиным

Эрдоган заявил, что ожидает Путина в Турции в августе для обсуждения зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.

Турецкий лидер заявил, что в августе ожидает главу России в Турции. В частности, стороны планируют обсудить вопрос о продлении зерновой сделки, действие которой истекает 17 июля.

«Я не ожидаю от Путина какой-то смены позиции [в отношении посреднических усилий Турции в украинском конфликте]», — заявил Эрдоган.

Ранее турецкий политик выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. Он также отметил, что власти думают, на сколько продлить сделку после 17 июля. По его словам, следует продлевать соглашение минимум раз в три месяца при продлении механизма на два года.