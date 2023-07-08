Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по продлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил надежду на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган отметил, что власти думают, насколько продлить сделку после 17 июля. Турецкий лидер предложил, чтобы сделка продлевалась минимум раз в три месяца, и продлить механизм на два года.

«Это один из основных вопросов нашей повестки», — резюмировал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для продления зерновой сделки. Он подчеркнул, что об этом будет заявлено своевременно, время еще есть.