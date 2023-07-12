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19:03, 12 июля 2023Мир

Эрдоган обсудит с Путиным выдачу Украине главарей «Азова»

Президент Турции Эрдоган обсудит с Путиным выдачу Украине главарей бригады «Азов»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с главой России Владимиром Путиным выдачу Украине главарей бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того, как они узнали детали [выдачи главарей Киеву], ситуация стала позитивной», — заявил турецкий лидер.

По его словам, в августе глава России приедет с визитом в Турцию, где у сторон будет возможность обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет.

О передаче Турцией Украине командиров «Азова» стало известно 8 июля. Среди переданных Киеву военнослужащих оказались Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар и Сергей Волынский, которые были обменяны в сентябре 2022 года.

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    Виктория Кондратьева
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