Экс-командиры «Азова» вернулись на Украину из Турции

Зеленский сообщил, что экс-командиры «Азова» Прокопенко и Паламар вернулись на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулся ряд военных, освобожденных в прошлом году и находившихся в Турции, в числе которых есть экс-командиры полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его сообщение приводит ТАСС.

На опубликованном видео Зеленский встречается с военными и садится с ними в самолет. «Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев», — подписано под видео. Указывается, что среди военных есть бывший командир «Азова» Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, известный под позывным Калина, и экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына).

Также опубликована фотография Зеленского с военными в салоне самолета.

В сентябре 2022 года Прокопенко, Паламар и Волынский в числе прочих были обменяны на российских военных. По условиям договора они находились это время в Турции.

