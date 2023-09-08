Генсек ООН захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и Генассамблее

Генсек ООН Гутерриш поднимет тему зерновой сделки на саммите G20 и Генассамблее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и на сессии Генассамблеи организации. О плане главы всемирной организации поднять тему черноморской инициативы на этих мероприятиях рассказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Очевидно, что как на саммите G20, так и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН позднее в этом месяце генеральный секретарь намеревается, как всегда это и делает, попытаться продвинуться в вопросе Черноморской инициативы и в целом по направлению обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России», — сказал он.

Ранее стало известно содержание письма Гутерриша главе МИД России. В письме говорилось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки, в том числе на возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от украинских ударов в Черном море.