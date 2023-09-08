Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 8 сентября 2023Мир

Генсек ООН захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и Генассамблее

Генсек ООН Гутерриш поднимет тему зерновой сделки на саммите G20 и Генассамблее
СюжетСаммит G20
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и на сессии Генассамблеи организации. О плане главы всемирной организации поднять тему черноморской инициативы на этих мероприятиях рассказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Очевидно, что как на саммите G20, так и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН позднее в этом месяце генеральный секретарь намеревается, как всегда это и делает, попытаться продвинуться в вопросе Черноморской инициативы и в целом по направлению обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России», — сказал он.

Ранее стало известно содержание письма Гутерриша главе МИД России. В письме говорилось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки, в том числе на возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от украинских ударов в Черном море.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Посла Армении вызвали в МИД России из-за «недружественных шагов» республики

    Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде из наручных часов

    На Украине отказались от ослабления санкций против России ради зерновой сделки

    На устройствах Apple нашли опасную уязвимость

    Стюардесса раскрыла правильный рацион перед полетом

    Россия начала поставку миллиона тонн зерна нуждающимся странам

    Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону

    Генсек ООН захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и Генассамблее

    Россиянам назвали способы узаконить перепланировку квартиры

    Отец Леонида Агутина ответил на новости о своей госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости