В ООН выразили готовность пойти на условия РФ для восстановления зерновой сделки

Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки

ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо генсека всемирной организации Антониу Гутерриша, попавшее в распоряжение издания.

Отмечается, что в письме главе МИД России Сергею Лаврову, генсек ООН предложил «построить соглашение между секретариатом организации и Россией на основе четырех краеугольных принципов», с помощью которых возможно восстановить черноморскую инициативу.

По данным издания, ООН готова предложить России возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT, страхование российских судов от украинских ударов в Черном море, облегчение их доступа к портам Германии и других европейских стран, разблокирование замороженных российских активов в Европе.