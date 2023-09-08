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13:52, 8 сентября 2023Мир

В ООН выразили готовность пойти на условия РФ для восстановления зерновой сделки

Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо генсека всемирной организации Антониу Гутерриша, попавшее в распоряжение издания.

Отмечается, что в письме главе МИД России Сергею Лаврову, генсек ООН предложил «построить соглашение между секретариатом организации и Россией на основе четырех краеугольных принципов», с помощью которых возможно восстановить черноморскую инициативу.

По данным издания, ООН готова предложить России возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT, страхование российских судов от украинских ударов в Черном море, облегчение их доступа к портам Германии и других европейских стран, разблокирование замороженных российских активов в Европе.

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    Семен Александров
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