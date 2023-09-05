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08:30, 5 сентября 2023Мир

Эрдоган заявил о возможном возобновлении зерновой сделки в ближайшее время

Президент Турции Эрдоган: зерновая сделка может быть скоро возобновлена

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Зерновая сделка может быть возобновлена в ближайшее время. Об этом по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на странице в X (ранее Twitter).

«Одним из вопросов, на котором мы сосредоточили свое внимание, была активизация черноморской инициативы. В этом контексте, совместно с ООН мы подготовили новый пакет предложений. Как Турция, я верю, что мы скоро достигнем решения, которое оправдает ожидания», — отметил турецкий лидер.

На встрече с Путиным президент Турции назвал справедливыми ожидания России по зерновой сделке. Также Эрдоган признал, что эффективных альтернатив черноморской инициативе пока нет.

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    Семен Александров
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