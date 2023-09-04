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16:57, 4 сентября 2023Мир

Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми

Эрдоган: Турция считает ожидания России по зерновой сделке справедливыми

Фото: Sputnik / Alexei Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «справедливыми» ожидания России по зерновой сделке. Об этом он заявил после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Турецкий лидер предположил, что новый пакет предложений, подготовленный в Анкаре, может способствовать восстановлению зерновой сделки. Также он признал, что эффективных альтернатив черноморской инициативе пока что нет.

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    Александр Слабиев
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