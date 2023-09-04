Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми

Эрдоган: Турция считает ожидания России по зерновой сделке справедливыми

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «справедливыми» ожидания России по зерновой сделке. Об этом он заявил после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Турецкий лидер предположил, что новый пакет предложений, подготовленный в Анкаре, может способствовать восстановлению зерновой сделки. Также он признал, что эффективных альтернатив черноморской инициативе пока что нет.