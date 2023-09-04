Путин объяснил выход России из зерновой сделки

Путин заявил, что Россию обманывали гуманитарным характером зерновой сделки

Президент России Владимир Путин объяснил выход страны из зерновой сделки, передает ТАСС.

«Запад, мягко говоря, нас обманывал на счет гуманитарных целей черноморской инициативы, по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70 процентов — хочу это подчеркнуть еще раз, более 70 процентов — поступили в обеспеченные страны, и прежде всего в страны Евросоюза», — сказал политик.

Ранее Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган завершили переговоры в широком составе на встрече в Сочи. Отмечается, что общая продолжительность переговоров в широком составе составила полтора часа.