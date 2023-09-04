Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в широком составе завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что общая продолжительность переговоров в широком составе составила полтора часа. Также в этом формате приняли участие главы оборонных ведомств двух стран, министры иностранных дел и другие ключевые министры. После встречи в составе делегаций лидеры продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом.

Ранее президент Турции прилетел в Сочи на переговоры с российским коллегой. Вместе с Эрдоганом в Сочи прибыли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер и другие представители турецкого правительства.