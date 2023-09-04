Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Sabah: президент Турции Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Sabah.

Турецкий лидер приземлился в 12:15 мск. В аэропорту его встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар и другие.

Вместе с Эрдоганом в Сочи прибыли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер и другие представители турецкого правительства.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что Эрдоган предложит свои услуги в роли переговорщика по урегулированию конфликта на Украине. Он предложит организовать прямые переговоры между сторонами конфликта.