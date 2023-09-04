Стало известно о планах Эрдогана предложить посредничество по Украине

Milliyet: Эрдоган заявит Путину о готовности стать посредником по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написала газета Milliyet со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что в ходе встречи с Путиным Эрдоган отметит важность установления прочного мира и заявит, что готов взять на себя роль посредника в диалоге. Кроме того, турецкий лидер предложит организовать прямые переговоры между сторонами конфликта. В кулуарах также выражают надежду на возвращение России к зерновой сделке.

«Эрдоган подчеркнет важность активизации черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Черном море», — заключила Milliyet.

Ранее в Турции заявили о надежде на возобновление зерновой сделки. С таким мнением выступила турецкая газета Sabah. «Внимание мира приковано к этой встрече. Возродились надежды на соглашение о зерновом коридоре», — отмечается в статье.