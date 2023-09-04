В Турции заявили о надежде на возобновление зерновой сделки

Sabah: мир наблюдает за переговорами Эрдогана и Путина по зерновой сделке в Сочи

Внимание мировой общественности сфокусировано на встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. С таким заявлением выступила турецкая газета Sabah.

Журналисты из Турции напомнили, что в ходе встречи лидеры рассмотрят «все аспекты двусторонних отношений» между двумя странами, а также обменяются мнениями по актуальным проблемам.

«Внимание мира приковано к этой встрече. Возродились надежды на соглашение о зерновом коридоре», — отмечается в публикации.

4 сентября президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча пройдет в середине дня. Переговоры станут первой очной встречей двух президентов с октября 2022 года.

