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13:10, 1 сентября 2023Россия

Кремль назвал дату и место переговоров Путина с Эрдоганом

Песков заявил, что Путин с Эрдоганом проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября. Дату и место проведения встречи назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Переговоры пройдут в понедельник. Это будет середина дня», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 4 сентября в качестве даты проведения переговоров обозначил турецкий телеканал. До этого датой визита считали 8 сентября. Основной темой переговоров Путина и Эрдогана называют новую формулу зерновой сделки.

В начале августа лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с зерновой сделкой, в ходе телефонного разговора.

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    Евгения Куликова
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