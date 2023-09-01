Кремль назвал дату и место переговоров Путина с Эрдоганом

Песков заявил, что Путин с Эрдоганом проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября. Дату и место проведения встречи назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Переговоры пройдут в понедельник. Это будет середина дня», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 4 сентября в качестве даты проведения переговоров обозначил турецкий телеканал. До этого датой визита считали 8 сентября. Основной темой переговоров Путина и Эрдогана называют новую формулу зерновой сделки.

В начале августа лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с зерновой сделкой, в ходе телефонного разговора.