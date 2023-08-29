В Турции назвали новую возможную дату встречи Путина и Эрдогана

Телеканал Haberturk: встреча Путина и Эрдогана состоится 4 сентября

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным состоится 4 сентября в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.

Телеканал со ссылкой на источники сообщил, что встреча лидеров стран состоится 4 сентября в Сочи.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера сообщил, что подготовка к встрече продолжается и точная дата согласовывается. «Окончательной даты пока не сообщили. На стадии согласования», — заявил собеседник агентства.

Ранее Bloomberg назвал возможной датой встречи 8 сентября. Агентство сообщило, что после встречи с Путиным Эрдоган отправится в Индию для участия в саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Основной темой переговоров Путина и Эрдогана называют новую формулу зерновой сделки, предложенную главой МИД Анкары Хаканом Фиданом. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.