Выяснилась тема разговора Путина с Эрдоганом

Hurriyet: Путин обсудит с Эрдоганом новую формулу Турции по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным новую формулу зерновой сделки, предложенную главой МИД Анкары Хаканом Фиданом. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Накануне стало известно, что 8 сентября Эрдоган может встретиться с Путиным в Сочи. Основной темой обсуждения станет возобновление черноморской инициативы по вывозу украинского зерна.

Hurriyet пишет, что ранее Фидан встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там он выслушал мнение украинских властей относительно зерновой сделки.

«Новая формула, которую Турция выработает после контактов, может быть обсуждена на встрече президента Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи», — пишет газета.

Ранее стало известно, что уже второе гражданское судно прошло через Черное море по организованному Украиной коридору. В Москве отказались связывать это событие с возобновлением инициативы.