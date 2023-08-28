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17:51, 28 августа 2023Мир

В Турции подтвердили визит Эрдогана в Россию

В турецкой Партии справедливости и развития подтвердили визит Эрдогана в Россию

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) подтвердили визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию на предстоящей неделе. Об этом изданию Daily Sabah сообщил представитель партии Омер Челик.

По словам представителя ПСР, Эрдоган в России встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для возможного возвращения Москвы к участию в зерновой сделке. Челик рассказал, что встреча пройдет в Сочи.

«Президент Эрдоган интенсивно занимается дипломатией, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис», — сказал Челик.

Ранее Bloomberg сообщил, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Встреча может пройти перед тем, как лидеры отправятся в Индию для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели.

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    Александр Слабиев
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