Стала известна дата возможного визита Эрдогана в Россию

Bloomberg: президент Турции Эрдоган может посетить Россию 8 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Дата возможного визита турецкого лидера стала известна из публикации Bloomberg.

По словам двух турецких чиновников, глава республики на следующей неделе встретится президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возобновление зерновой сделки. Эрдоган может поехать в Россию 8 сентября, прежде чем отправиться в Индию для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом скоро состоится. Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли переговоры состояться на территории России, Песков заявил, что встреча глав государств состоится в ближайшее время и об этом своевременно сообщат. При этом он пояснил, что не может привести дополнительных деталей.