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13:12, 28 августа 2023Мир

В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков: встреча Путина и Эрдогана скоро состоится
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Павел Головкин / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом скоро состоится. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли переговоры состояться на территории России, Песков заявил, что встреча глав государств состоится в ближайшее время и об этом своевременно сообщат. При этом он пояснил, что не может привести дополнительных деталей.

«Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — отметил Песков.

Ранее стало известно о планах Эрдогана посетить Россию. Уточнялось, что основной темой встречи станет зерновая сделка и ее возобновление. Песков отмечал, что встреча «готовится весьма плотно».

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    Варвара Кошечкина
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