В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков: встреча Путина и Эрдогана скоро состоится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом скоро состоится. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли переговоры состояться на территории России, Песков заявил, что встреча глав государств состоится в ближайшее время и об этом своевременно сообщат. При этом он пояснил, что не может привести дополнительных деталей.

«Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — отметил Песков.

Ранее стало известно о планах Эрдогана посетить Россию. Уточнялось, что основной темой встречи станет зерновая сделка и ее возобновление. Песков отмечал, что встреча «готовится весьма плотно».