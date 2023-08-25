Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана уже готовится весьма плотно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече главы страны Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его слова приводит ТАСС.

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится, готовится весьма плотно», — заявил он.

По его словам, обычно Россия синхронизирует подобные объявления со странами-партнерами, уже в ближайшее время станет известно, когда и где точно она состоится.