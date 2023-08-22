Стало известно о планах Эрдогана посетить Россию

Yeni Şafak: президент Турции Эрдоган посетит РФ для обсуждения зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом стало известно Yeni Şafak.

Как сообщают источники издания, основной темой встречи станет зерновая сделка и ее возобновление. Турецкая сторона считает «нездоровой» реализацию поставок украинского зерна без участия России. Чтобы вернуть Россию в соглашение перед визитом Эрдогана в Россию его советник Акиф Чагатай Кылыч посетит Украину, а глава МИД страны Хакан Фидан посетит как Россию, так и Украину.

«Он считает, что каким-то образом сможет найти точку согласия с ним [Путиным]», — заявил источник Yeni Şafak.

Ранее в Турции прокомментировали возможную дату встречи Путина и Эрдогана. Она планируется в сентябре однако точная дата до сих пор уточняется.