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08:43, 22 августа 2023Мир

В Турции прокомментировали возможную дату встречи Путина и Эрдогана

Администрация Эрдогана: дата встречи с Путиным в сентябре не конкретизирована

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Дата встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в сентябре еще не конкретизирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

«Переговоры между соответствующими ведомствами Турции и России относительно визита идут, возможно, некоторые детали прояснятся в ходе анонсированного вчера президентом визита главы МИД Хакана Фидана в Россию», — сказал источник агентства.

Он также отметил, что никакой ясности по месту проведения встречи нет. При этом он не исключил вариант, что переговоры глав государств состоятся в России.

Ранее Эрдоган заявил, что хочет встретиться с российским коллегой лицом к лицу. Турецкий лидер уточнил, что намерен провести переговоры в сентябре, несмотря на то что в этом месяце также состоится саммит «Большой двадцатки» в Индии и Генассамблея ООН в США.

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    Семен Александров
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