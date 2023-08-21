Эрдоган захотел встретиться с Путиным «лицом к лицу»

Эрдоган заявил, что намерен встретиться с Путиным «лицом к лицу» в сентябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным лицом к лицу. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер уточнил, что намерен провести переговоры в сентябре, несмотря на то что в этом месяце также состоится саммит «Большой двадцатки» в Индии и Генассамблея ООН в США.

«Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — заключил он.

Ранее источник в администрации Эрдогана рассказал, что в последнем телефонном разговоре турецкий президент пригласил российского коллегу в Турцию. В настоящее время, по его словам, вопрос визита Путина обсуждается соответствующими ведомствами.

