В Турции выразили надежду на встречу Путина с Эрдоганом

РИА Новости: в Анкаре рассчитывают на встречу Путина с Эрдоганом

В Турции рассчитывают на встречу лидера страны Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

Собеседник агентства отметил, что в последнем телефонном разговоре Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Сейчас вопрос визита российского лидера обсуждается соответствующими ведомствами.

Источник РИА Новости предположил, что в ближайшее время Эрдоган проинформирует общественность о ходе подготовки визита Путина в Турцию.

Ранее источник агентства ТАСС в Анкаре усомнился в проведении встречи Путина с Эрдоганом в Турции. Он добавил, что существует вероятность того, что Эрдоган посетит Россию, но пока о конкретике рано говорить.