В Турции усомнились в возможности встречи Путина с Эрдоганом

Источник ТАСС в Анкаре назвал маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина

Проведение встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана в Турции маловероятно. Об этом сообщил ТАСС источник агентства в Анкаре.

Собеседник агентства заявил, что на данный момент проведение такого саммита маловероятно и вряд ли он состоится в Турции.

Он добавил, что существует вероятность того, что Эрдоган посетит Россию, если будет повод и условия для такого визита. Но пока о конкретике рано говорить, это только предположение.

Ранее турецкое издание Sabah со ссылкой на источники сообщило, что обсуждение возобновления зерновой сделки может пройти в Стамбуле. Как отмечает издание, единственным, кто сможет решить данную проблему с помощью «дипломатии лидеров», является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.