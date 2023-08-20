Названо возможное место переговоров по зерновой сделке между Россией и Украиной

Sabah: переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле

Технические переговоры по возобновлению зерновой сделки между Россией и Украиной могут пройти в Стамбуле, пишет Sabah со ссылкой на источники.

Проектные предложения по введению зернового коридора в действие разрабатываются Турцией совместно с ООН, чтобы избежать глобальных проблем и не спровоцировать нестабильность в слаборазвитых странах. «Утверждается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут быть проведены в Стамбуле», — сказано в сообщении.

Как отмечает издание, единственным, кто сможет решить данную проблему с помощью «дипломатии лидеров», является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В связи с этим его встреча с российским лидером Владимиром Путиным имеет глобальное значение.

Ранее главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч рассказал, что подготовка визита Путина в страну продолжается. По его словам, сейчас идут переговоры о дате визита.

8 августе Эрдоган выразил стремление добиться возобновления зерновой сделки в рамках черноморской инициативы. По его словам, Анкара взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта и будет прилагать для этого все усилия.