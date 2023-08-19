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11:20, 19 августа 2023Мир

В Турции заявили о подготовке к визиту Путина

Кылыч: подготовка визита Путина в Турцию продолжается

Фото: khail Klimentyev / Reuters

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч в эфире CNN Turk рассказал, что подготовка визита российского лидера Владимира Путина в страну продолжается.

По его словам, сейчас идут переговоры о дате визита. «Работы в этом направлении сейчас продолжаются. В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график», — рассказал он.

Также Кылыч заявил, что похолодания в отношениях между двумя государствами нет. Анкара и Москва проводят активную работу на уровне внешнеполитических и разведывательных ведомств, продолжаются переговоры по зерновой сделке.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что встреча лидеров состоится 31 августа. По его словам, эта дата сейчас согласовывается для проведения встречи, остались нюансы.

Однако собеседник агентства РИА Новости заявил, что пока точной даты встречи нет.

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