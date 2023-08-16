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12:03, 16 августа 2023Мир

В администрации Эрдогана ответили на слухи о дате встречи с Путиным

РИА Новости: конкретной даты встречи Путина с Эрдоганом пока нет

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Конкретной даты возможной встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что встреча лидеров состоится 31 августа. По его словам, эта дата сейчас согласовывается для проведения встречи, остались нюансы.

Однако собеседник агентства РИА Новости сказал, что пока что точной даты встречи нет. «Нет, пока никакой конкретики», — заявил он.

14 августа турецкая газета Milliyet со ссылкой на свои источники сообщила о визите президента России в Турцию в скором времени. Отмечается, что накануне визита Путина «дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, активизировалась».

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    Александр Слабиев
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