Стала известна возможная дата встречи Путина и Эрдогана

Shot: Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа, эта дата согласовывается

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться 31 августа. Возможную дату встречи сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Встреча Путина и Эрдогана может состояться 31 августа, в четверг. Эта дата сейчас согласовывается для проведения встречи, остались нюансы», — заявил источник.

14 августа турецкая газета Milliyet со ссылкой на «осведомленный источник» анонсировала визит президента России «ближайшие дни». Отмечается, что накануне визита Путина «дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась».