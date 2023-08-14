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09:08, 14 августа 2023Мир

В Турции анонсировали визит Путина в ближайшие дни

Milliyet допустила визит Путина в Турцию в ближайшие дни
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Турция активизировала дипломатическую работу и надеется, что президент России Владимир Путин посетит страну с визитом уже в ближайшие дни. Поездку Путина анонсировала газета Milliyet со ссылкой на «осведомленный источник».

В публикации отмечается, что накануне визита Путина «дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась». Поездка российского лидера в страну-участницу НАТО станет первой с начала спецоперации на Украине.

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Ранее в Турции высказались о сроках встречи президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой. В администрации Эрдогана выразили надежду, что переговоры состоятся в августе. До этого допускалось, что встреча состоится в сентябре.

Эрдоган выражал желание добиться возобновления зерновой сделки. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

Россия остановила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Марина Совина
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