Названы возможные сроки встречи Путина и Эрдогана

A haber: Эрдоган и Путин могут встретиться в конце августа или начале сентября

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться конце августа или начале сентября. Возможные сроки встречи назвал турецкий телеканал A haber.

По данным телеканала, президент Турции ждет приезда Путина в страну, однако, если российский лидер не сможет посетить Турцию, то «не исключена и поездка» в Россию. Точная дата встречи не раскрывается, но, предположительно, это будет в конце августа или начале сентября, утверждает телеканал.

Ранее Эрдоган признался в намерении добиться возобновления зерновой сделки. Он отметил, что Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.