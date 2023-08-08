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22:21, 8 августа 2023Мир

Эрдоган заявил о намерении добиться возобновления зерновой сделки

Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по возобновлению зерновой сделки
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении добиться возобновления зерновой сделки. Его слова на 14-й конференции послов в Анкаре передает агентство Anadolu.

«Мы продолжаем усилия по возобновлению зерновой инициативы в более широких масштабах», — сказал Эрдоган. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

Ранее стало известно, что возобновление черноморской зерновой инициативы может стать одной из основных тем очных переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В Анкаре рассчитывают на достижение определенных договоренностей, иначе мировые цены на зерновые продолжат рост.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Марина Совина
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