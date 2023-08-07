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08:45, 7 августа 2023Мир

Стала известна одна из основных тем будущих переговоров Путина и Эрдогана

Зерновая сделка станет одной из возможных тем переговоров Путина и Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Возобновление черноморской зерновой инициативы может стать одной из основных тем очных переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил местный дипломатический источник.

Уточняется, что в Анкаре рассчитывают на достижение определенных договоренностей, иначе мировые цены на зерновые продолжат рост.

«Очевидно, что одним из основных вопросов в ходе возможного визита президента России станет реанимация зерновой сделки. Прогресс в этой сфере позволит не допустить дальнейшего роста цен на зерновые», — подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил источник, нынешняя ситуация больше всего отражается на странах, которые нуждаются в сельхозпродукции. Эту проблему нужно решать параллельно с вопросами, которые Москва ставит перед сторонами сделки

По мнению собеседника агентства, положительный исход дела укрепит авторитет Анкары и Москвы в Африке и Азии.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с членами кабинета министров планируемый визит его российского коллеги Владимира Путина в Турцию. Заседание правительства состоится в понедельник, 7 августа. В ходе встречи Эрдоган обсудит последний разговор с президентом России, а также затронет ситуацию вокруг зерновой сделки.

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    Марина Совина
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