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00:56, 6 августа 2023Мир

Эрдоган обсудит с кабмином Турции встречу с Путиным

Star: Эрдоган обсудит 7 августа с кабмином Турции планируемый визит Путина

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с членами кабинета министров планируемый визит его российского коллеги Владимира Путина в Турцию, сообщила турецкая газета Star со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Уточняется, заседание правительства состоится в понедельник, 7 августа. В ходе встречи Эрдоган обсудит последний разговор с президентом РФ, а также затронет ситуацию вокруг «зерновой сделки».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что визит президента России Владимира Путина в республику состоится в августе. При этом он уточнил, что точная дата визита еще не определена.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что место и точную дату встречи президентов России и Турции согласуют по дипломатическим каналам.

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    Марина Совина
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